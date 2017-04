Izuran à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 24 minutes | 30 lecture(s)

Les candidats de la liste indépendante Izuran, à leur tête M. Belkacem Benbelkacem, l'actuel maire d'Assi Youcef et ancien cadre du FFS, ont animé une conférence-débat, avant-hier, à la salle de cinéma Le Maghreb.

Pour eux, aller à ces élections en indépendants est une «option pour redonner la place qui lui revient à la politique dans la société». Car, ont-ils ajouté, "à l'intérieur des partis politiques, cet acte n'a plus de valeur parce qu'il n'y a pas de militants, mais des embuscades politiques où le moment voulu les clients se placent dans les listes". À son tour, M. Belkacem Benbelkacem a été direct :"Nous ne sommes pas venus pour casser les partis politiques ou encore leur disputer le terrain éternellement. Mais, nous savons qu'à l'intérieur de ces formations, certaines pratiques basées sur le clientélisme ont pollué la scène politique. Avant de confectionner notre liste, nous avons fait beaucoup d'évaluations. Ce sont des échecs successifs depuis des années au point où plus de 80% des citoyens ne s'impliquent plus dans la vie politique", a-t-il expliqué. "Le champ politique est plein d'indu-occupants", a-t-il martelé. Il a jugé, lui aussi, qu'il est temps de rétablir l'acte de faire de la politique dans le pays. «Nous constatons qu'il y a deux collèges. Le premier est celui de la misère. Et le deuxième est celui de la distribution de la rente. Nous demanderons, si nous sommes élus, de distribuer équitablement les richesses du pays. Ainsi, la protection du citoyen sera assurée. Le salaire minimum sera garanti pour tous (pauvres, handicapés, chômeurs)", a-t-il aussi assuré. Dans le même sillage, il a développé son idée concernant la proposition d'une loi qui protégera les zones montagneuses tout comme le sont actuellement les Hauts-plateaux et le Sud algérien, en donnant l'exemple des tarifs de l'électricité appliqués dans ces régions, qui ne sont pas les mêmes en Kabylie. M. Benbelkacem dira qu'il est temps que électeurs «donnent des gifles à ces partis comme on le voit, ailleurs, dans les pays qui se respectent». "Le suffrage universel doit être respecté", a-t-il insisté. Le conférencier a été direct dans le sens où il a aussi rappelé devant le public que les candidats de sa liste «œuvreront, s'ils sont élus, à réhabiliter l'image et la mission du parlementaire. «Ce sont les indépendants qui sont capables de redonner espoir à la population en l’organisant», clame-t-il. Au terme de cette rencontre, M. Benbelkacem a appelé les électeurs à voter massivement le quatre mai prochain pour la liste " Izuran" «pour la stabilité, la continuité et le développement», et a rappelé que les futurs parlementaires d'Izuran ouvriront des permanences locales afin de recevoir les doléances des citoyens.