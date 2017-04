L’hommage du FLN à feu Djouder, à Béjaïa

Par DDK | Il ya 26 minutes | 34 lecture(s)

La campagne bat son plein pour le FLN de Béjaïa. «Nous avons perdu beaucoup de temps à cause du décès de feu Djouder. Faire en une semaine ce que nous aurions dû faire en trois semaines est assez dur. Mais en politique, il y a l’éthique et respecter la disparition et la mort d'un militant de longue date est important. J’espère que la population de Béjaïa comprendra et appréciera ce code de déontologie politique», dira la première femme sur la liste du FLN à Béjaïa, en l’occurrence Mme Bouiche née Azzoug Saida. Fille de Moudjahed (Azzoug Mokhtar de la fédération de France du FLN), ex-ingénieure en informatique à l’entreprise Sonatrach de Béjaïa, la candidate du front de libération national se dit, malgré cela, confiante en menant un travail de titan sur le terrain : «Les deux premières semaines, le parti a privilégié la proximité à cause de la disparition de feu Djouder Said. Aucun meeting n’a eu lieu par respect, ni affichage d’ailleurs. Nous avons organisé un meeting entre femmes à El-Kseur la deuxième semaine (le 3 avril 2017), une réunion avec les militants de Béjaïa à la Kasma de Béjaïa, un meeting à Seddouk, une campagne de proximité à Amalou. Samedi prochain, il y aura un meeting à Amizour à 14 heures et à El-Kseur à 17 heures. Outre cela, nous ferons aussi de la proximité», soulignera-t-elle. Actuellement première femme sur la liste FLN à Béjaïa aux élections législatives du 4 mai prochain, Mme Bouiche est élue à l’APW de Béjaïa et elle est présidente de la commission Éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle à l’APW de Béjaïa à ce jour. «J’ai fait parti des six élus FLN qui ont débloqué l’APW (blocage entre 2014 et 2015) en suivant les directives du parti FLN. En tant que présidente de commission, j’ai fait en 14 mois la visite de la moitié des communes de la wilaya. J’ai répondu aux sollicitations des associations des parents d’élèves, des élus locaux et des directeurs et proviseurs», conclu-t-elle. Optimiste sur les chances de son parti, cette native de Béjaïa dira : «La nouvelle génération a insufflé une nouvelle dynamique au parti».

T. Mustapha