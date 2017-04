Le RCD cible la majorité FFS à l’APW, à Bouzeguène

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Sous le slogan «Un nouveau départ pour l’Algérie», les candidats du RCD ont animé un meeting, dans l’après-midi de jeudi, au centre culturel Ferrat Ramdane du chef-lieu de la commune et daïra de Bouzeguène. En l’absence du tête de liste, c’est Leila Hadj Arab qui assurera le gros des interventions : «C’est grâce aux élus RCD que le gaz de ville a pu se généraliser dans la willaya de Tizi-Ouzou entre 2007 et 2012. On l’a trouvé à 10%, on l’a laissé à 65% en fin de mandat. La wilaya ne connait depuis aucun nouveau projet. La voie ferrée est l’œuvre de l’APW de 2007», assènera t-elle en ciblant ouvertement le FFS. Intervenant à son tour, le candidat, maire d’Iferhounène, Hamid Aït Saïd, demandera à l’assistance d’observer une minute de silence à la mémoire des martyrs, à leur tête Ferrat Ramdane et le colonel Mohand Oulhadj Akli. «C’est grâce à la willaya III que l’Algérie fut libérée. Le colonel Mohand Oulhadj est la fierté de la région», dira-t-il avant d’ajouter : «Si je suis élu, je n’habiterai pas au Club des Pins, je resterai à Iferhounène, parce que la carte de députation sera la vôtre pour 5 ans. Ne choisissez surtout pas ceux qui vous ont oubliés pendant 10 ans. Quand on ne partage pas la richesse, on ne peut partager la misère. Il ne faut pas parler d’austérité, il faut trouver des solutions et le RCD propose tout un programme pour ça». Aouedj Mohand Akli rappellera, quant à lui, les fondements du parti que sont l’identité et la culture amazighes : «Nous sommes un parti laïc, la religion doit être éloignée du champ politique. Nous sommes pour l’abrogation totale du code de la famille et le refondement d’un Etat de droit. Nous avons tout un programme pour la réforme du secteur de l’éducation. C’est le RCD, lors dans son mandat entre 2007 et 2012, qui a exigé une part de développement pour Tizi-Ouzou classée 4ème en termes de population. Entre 1999 et 2006, rien n’a été fait pour la willaya. On a pu arracher un programme de 15 500 logements, mais on ne nous en a livré que 400. Nous avons réalisé 65% du taux de couverture en gaz, ceux qui sont venus après nous n’ont rien fait, des villages entiers ne sont toujours pas alimentés… On nous parle de défaillance des entreprises, mais cela fait 14 mois que celles-ci ne sont pas payées». Idir Samira et Maître Alili interviendront ensuite, affirmant que «les APC RCD sont les seules à présenter des bilans, parce qu’elles ne font pas de détournements. Les élus n’ont donc pas peur d’affronter les citoyens et les candidats RCD seront toujours à la disposition des citoyens de Bouzeguène et de Tizi-Ouzou, quel que soit le résultat des élections législatives du 4 mai». Le meeting s’achèvera avec la promesse des candidats que des permanences seront ouvertes pour prendre en charge les soucis de la population, avant d’inviter l’assistance à voter en masse le 4 mai prochain.

Fatima Ameziane.