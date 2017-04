Le FFS pour un changement pacifique, à Boghni

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Le candidat Youcef Aouchiche expliquera en introduction de la rencontre : "Notre participation à ces élection est politique». «Nous voulons réhabiliter l'acte politique dans notre société pour changer ce système et gagner de grands espaces démocratiques», dira t-il. Pour sa part, Mohand Amokrane Chérifi, qui lui succéda, prendra tout son temps pour témoigner de ses rapports avec le regretté Hocine Aït Ahmed. Tantôt avec des anecdotes tantôt en donnant des exemples, cet expert de l'ONU, vieux routier de la politique, exposera devant l'assistance les qualités humaines du leader charismatique du premier parti d'opposition post-indépendance. "Da l'Hocine a été un visionnaire, un sage, un humaniste, un grand combattant. Il était complet. En dépit de toutes les tentatives de casser le parti, il a été patient. À chaque fois, il remettait de l'ordre dans ce grand mouvement qui est le FFS. Personne n’a pu l'amadouer, même en lui faisant des propositions des plus alléchantes. Il trouvait comme réponse que la légitimité ne pouvait venir que du peuple", expliquera-t-il longuement durant ce discours fait de confidences. Et à la fin, il appellera les citoyens et les électeurs à honorer la mémoire de ce grand homme, en allant voter massivement pour la liste " 23" sous des applaudissements et "Assa Azzeka, le FFS yella yella, assa azzeka Dda l'Hocine Yella , Yella!"

Amar Ouramdane