«Pour un regroupement des forces de la modernité»

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

à travers une déclaration rendue publique hier, le mouvement nouvellement créé, le Rassemblement Pour la Kabylie parle de «manque d’intérêt de la part de la population aux sorties des candidats, confirmé par ceux mêmes qui participent à la course électorale, ce qui dénote d’un divorce profond avec les institutions de l’Etat. Cette rupture de confiance est accentuée par un phénomène de corruption généralisée (…) dans une conjoncture économique et sociale difficile, une agression insupportable pour la société». De plus, le mouvement dénonce des listes de candidats validées «avec des affiches sans visages, traduisant ainsi une régression sans précédent du politique». Et de continuer plus loin que «la configuration politique actuelle ne permettra pas aux élus de la Kabylie de défendre les intérêts spécifiques de la région. Ils ne pourront bénéficier, dans le cas le plus favorable, que d'une simple tribune d'expression au sein de l’hémicycle…». Plus loin encore, les signataires de la déclaration réaffirment : «Comme il est affirmé dans le manifeste pour un statut politique particulier de la Kabylie, texte fondateur du RPK, au sein d’une société plurale, la démocratie parlementaire majoritaire ne permet ni une représentation juste ni un partage de pouvoir équitable. Une autre forme de démocratie, avec une répartition des prérogatives et des domaines de souverainetés, appelée démocratie consociative ou consensuelle est plus adaptée». «Le Rassemblement Pour la Kabylie, conscient des enjeux réels qui pèsent sur le pays, appelle à l’ouverture d’un grand débat (…) et ç un redéploiement urgent vers une économie productive…» Le Rassemblement Pour la Kabylie regrette en outre que les partis démocratiques qui se sont lancés dans cette opération électorale y participent loin d'un pôle démocratique. «Le regroupement des forces démocratiques et de la modernité est la seule voie possible pour construire une alternative crédible au système actuel et redonner de l'espoir aux citoyens».

Synthèse de B. M.