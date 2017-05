Le FFS accuse le FLN, à Draâ Ben Khedda

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Au cours de son intervention, le fédéral dont l’épouse est candidate classée numéro 3 sur la liste, a tiré à boulets rouges sur le FLN : «Il continue à user des pratiques de l’ancien colonisateur et ne veut pas se défaire de ses méthodes néocolonialistes», lance-t-il. Et de poursuivre : «Ce système ne partira pas s’il n’y a pas d’union entre tous les Algériens autour du projet cher au FFS : Le consensus national et populaire». À leur tour, les élus APW, dont Mlle Nabila Smaïl, citent trois exemples de blocages administratifs et de bradages. «D’abord, déclarent-ils, les zones industrielles de Souamaâ, de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff sont confrontées à des blocages de l’administration qui n’affiche guère une volonté politique de solutionner le problème de ces zones qui pourraient apporter de l’eau au moulin à l’économie de la région». L’autre point dénoncé et sur lequel le doigt est pointé serait «la complicité de l’APC de Draâ Ben Khedda dans le morcellement de l’ex Cotitex en plusieurs lots et dont les promesses d’attributions sont exhibées par les élus. «Plusieurs centaines de mètres carrés sont bradés pour des personnes non connues à Draâ Ben Khedda», dénoncent-ils. Pour sa part, Mme Belhadji Nacéra, candidate, exhorte la jeunesse à s’impliquer dans la politique et la femme de défendre ses droits.

M.A.Tadjer