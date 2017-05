Le MPA mobilise, à Azazga

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les candidats MPA de la wilaya de Tizi-Ouzou ont animé, samedi dernier après-midi, un meeting dans l’ex-Eglise d’Azazga.

Une foule de militants et de sympathisants remplissait la salle. Il faut dire que le parti jouit dans la région d’une bonne implantation autour du coordinateur et élu à l’APC, Lyes Akhmoum. C’est ce dernier qui a procédé à la présentation des candidats, qui prendront chacun la parole. Ould Taleb Samir dit Ali, tête de liste, s’est engagé auprès de la population d’Azazga à toujours rester près du citoyen s’il était élu, promettant qu’une permanence sera ouverte à tous. Il a ensuite défendu le programme du parti, abordant ses différents volets, notamment l’économique, en revendiquant «une loi pour les montagnes». Ce projet, pour rappel, a été défendu par Amara Benyounès, président du parti, quand il était ministre de l’Environnement. Mme Djama et MM Tirkouche Hamid et Larbi Meftahi, ainsi que le porte-parole du parti Yacine Aït Saïd ont quant à eux appelé la population à un vote massif pour la liste du MPA N°33. Par ailleurs et toujours dans le cadre de la campagne électorale, les candidats du MPA à Tizi-Ouzou ont effectué, dans la même journée, d’autres sorties de proximité, notamment aux villages Tasga Malloul, Tamedjout, Taourirth-Menguellet, Tillilit, Ighil M’Hand et Aït Ouabane, pour ne citer que ces localités.

K. H.