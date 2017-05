L’administration sensibilise à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 12 minutes | 43 lecture(s)

Si durant plus de vingt jours les partis politiques et indépendants ont sillonné la région, pour convaincre les électeurs de se rendre en masse aux urnes le 4 mai, l'administration n’est pas en reste.

En effet, juste après la clôture de la campagne électorale, avant-hier, le chef de daïra, M. Abdelmadjid Tabet, a réuni les présidents du mouvement associatif des communes de Draâ El-Mizan et de Frikat avant de procéder à une autre réunion, hier, avec les présidents des associations et comités de villages d'Ait Yahia Moussa et d’Ain Zaouia. L'objectif principal des ces réunions, dira-t-il, est de sensibiliser les citoyens à accomplir leur devoir électoral. "Si nous sommes ici, mon intention n'est pas de dire d'aller voter pour tel ou tel candidat, mais, c'est de vous solliciter à transmettre le message aux citoyens, notamment les électeurs, de se diriger aux bureaux de vote pour que notre daïra obtienne le meilleur taux de participation de la wilaya", insistera-t-il. Ce commis de l'État estimera que l'avenir du pays et de la région dépendent de la mobilisation des citoyens pour ce scrutin «qui assurera la stabilité et le développement». Ce fut aussi l'occasion, pour ce responsable, de réitérer son engagement de travailler avec le mouvement associatif. "Vous êtes nos partenaires et nous comptons beaucoup sur vous. Depuis mon arrivée à la tête de cette daïra, il y a de cela 18 mois, j'ai constaté que toutes les potentialités nécessaires pour un meilleur développement existent. Cela dit, cette région accuse encore beaucoup de retard. Une participation massive à ce rendez-vous électoral est une façon de me donner des coudées franches, pour arracher des projets structurants dont a besoin la population ", plaidera-t-il devant ses invités. Néanmoins, il rappellera que depuis son arrivée, beaucoup de choses ont changé. Il expliquera que toutes les oppositions qui bloquaient par exemple l'avancement des travaux de la pénétrante vers l'autoroute Est-ouest ont été levées. "Draâ El-Mizan deviendra la plaque tournante de la région", martèlera-t-il. M. Abdelmadjid Tabet invitera aussi les associations sportives et culturelles à s'organiser et à se préparer à une rencontre «afin de mieux les doter des moyens et outils à même de développer ces activités dans la région». Il proposera même de leur affecter des locaux dans le programme des "100 locaux du Président" non utilisés pour leur servir de sièges. Il faut dire que cette rencontre s'est transformée au finish en un débat ouvert non sur les élections, mais sur le développement. "C'est à partir du taux de participation que tout sera défini", conclura-t-il.

Amar Ouramdane