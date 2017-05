Seul un fort taux de participation légitimera les élus

Par DDK | Il ya 14 minutes | 45 lecture(s)

Tous les regards seront braqués, demain, sur les bureaux de vote, car l’enjeu premier reste bien entendu le taux de participation qui revêt une importance capitale et ce, pour donner davantage de légitimité à ce scrutin qui pourra constituer un tournant dans la vie politique sous la nouvelle Constitution. Pour mémoire, la wilaya de Tizi-Ouzou détient toujours le triste record d’abstention, notamment durant les législatives, pour lesquelles les électeurs tournent le dos, en raison principalement de la diabolisation de la députation mais aussi à cause de l’absence de ses représentants devant les préoccupations citoyennes. Car, de l’avis de la vox populi, on n’aura jamais vu un député poser à l’Assemblée populaire nationale les problèmes vécus quotidiennement par les citoyens. Pour se faire entendre, c’est souvent le recours à des actions de protestations musclées, notamment la fermeture des routes, et jamais il n’y a eu le député du coin, venir entendre les doléances citoyennes. Tout le travail entrepris précisément par les candidats pour dédiaboliser le «travail» du député aura-t-il un écho parmi les électeurs ? On n’en sait rien pour l’heure. En effet, nul n’est en mesure d’avancer le moindre chiffre sur le taux qui sera enregistré demain, particulièrement au niveau des wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa et Bouira.

C. A.