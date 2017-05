... La corporation honorée par le wali à Bouira…

Par DDK | Il ya 33 minutes | 59 lecture(s)

Les journalistes de la presse écrite, de la radio et de l’audio-visuel, exerçants dans la wilaya de Bouira, ont été honorés hier par le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi. C’était lors d’une cérémonie tenue au siège de la wilaya et à l’occasion de la Journée mondiale pour la liberté de la presse coïncidant avec le 3 mai de chaque année. Cette cérémonie, qui s’est tenue en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, était une occasion pour le wali de rappeler «l’importance qu’accordent les pouvoirs publics au métier de la presse, particulièrement aux correspondants locaux». Pour M. Chérifi, «la presse au niveau de la wilaya a toujours joué un rôle important pour la transmission des doléances citoyennes aux responsables locaux, mais aussi pour l’accompagnement du processus de développement et l’encouragement des investissements à l’échelle locale». Le wali n’a pas omis de rendre un vibrant hommage à l’ensemble des journalistes assassinés durant la décennie noire par les hordes terroristes, en affirmant que «la nouvelle loi sur la communication et le statut particulier du journaliste professionnel, voulu par le président de la République, vise en premier lieu à protéger le journaliste lors de l’exercice de ses fonctions et à lui faciliter la tâche».

Oussama.K.