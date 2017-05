… À Boumerdès aussi

Par DDK | Il ya 33 minutes | 44 lecture(s)

«Honneur à celui qui m'aide à corriger mes défauts». Le wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, a repris cet ancien adage en s'adressant, hier, aux journalistes à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la presse, correspondant au 3 mai. Dans son allocution, le premier responsable de la wilaya a expliqué que la critique journalistique est nécessaire, «d'autant qu'il a été maintes fois prouvé qu'en l'absence d'esprit critique, les défauts de gestion et les abus bureaucratiques s’accumulent à tous les niveaux de l’administration», argumente-t-il. Tout en reconnaissant le rôle des professionnels des médias dans le développement économique local et national, à travers la sensibilisation de l’opinion, le wali recommandera néanmoins de «respecter la déontologie journalistique et les lois de la République». Le premier magistrat de la wilaya s’appuie, dans cette optique, sur la constitution actuelle «garantissant plus de libertés aux rédacteurs de presse». Le wali rendra hommage à cette corporation ayant payé un lourd tribut de sacrifices durant la décennie noire, en continuité du combat de la plume pour l’indépendance du pays. Représentant leurs confrères, des journalistes ont exposé hier au premier responsable de la wilaya des préoccupations d’ordre social. Cette journée a été ponctuée par un déjeuner en l'honneur de la corporation, dont les membres ont été honorés en présence des autorités civiles et militaires.

Salim Haddou