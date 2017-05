«Des investisseurs privés intéressés»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Akfadou, une commune nichée en plein cœur du massif forestier éponyme, regorge de potentialités qui ne demandent qu’à être revalorisées, exploitées et mises à profit

La montagne et l’écosystème forestier sont des créneaux vierges de tout investissement, car laissés en jachère des décennies durant, privant ainsi la commune d’une plus-value qui aurait pu contribuer activement à son essor.

La zone d’activité située à la périphérie de l’agglomération du chef-lieu communal est toujours au point mort. Les travaux de viabilisation et d’aménagement dont a fait l’objet le site, voilà plus de vingt ans, ont débouché sur du vent. L’espoir soulevé alors quant à la création d’un pôle d’activité s’est, peu à peu, mué en grosse désillusion.

Tout récemment, un investisseur local a pris son courage à deux mains, en se proposant de réaliser à ses propres frais les travaux de réhabilitation du site afin d’y implanter une unité d’embouteillage d’eau de source : «Les terrassements sont en cours d’exécution», apprend-on de M. Hadadou, maire d’Akfadou, indiquant que deux autres candidats à l’investissement sont sur le point de donner un contenu concret à leurs projets. «Un opérateur projette de lancer une unité de fabrication de coffrets électriques, tandis qu’un autre investisseur est porteur d’un projet de fonderie pour la fabrication de pièces mécaniques», confie le P/APC.

Un lumignon d’espoir et une promesse de richesse. La dynamique d’investissement semble bel et bien enclenchée dans la mesure où d’autres projets sont sur le point d’épouser des contours concrets. C’est ainsi, informe-t-on, qu’un projet portant création d’un complexe de tourisme et de loisirs vient d’être validé par le ministère.

«Ce complexe sera implanté sur une concession de 2,5 hectares située sur un terrain domanial», apprend-on de l’édile communal. Un autre projet relatif à la construction d’un centre thérapeutique et de remise en forme est également à l’ordre du jour.

«Ce projet est actuellement en phase d’étude. Le site d’implantation est localisé entre le village Mezouara et la forêt d’Akfadou», dira le P/APC. Il va sans dire que cette foison d’investissements qui s’ébauchent augure des lendemains prometteurs pour la région d’Akfadou, en matière de création de richesse et de résorption du chômage.

N. Maouche