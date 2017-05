Encore une nouvelle opposition !

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Décidément, le projet de raccordement au gaz naturel dans la région n'est pas près d'être mené à terme.

Et pour cause, des oppositions pleuvent sur son passage à travers toutes les communes de la daïra de M'Chedallah. Deux causes principales sont à l’origine de ces blocages en série.

La première concerne le tracé ou l’itinéraire des conduites du transport, «dont la levée topographique ne tient pas compte des dégâts qu'elle cause à l'agriculture en traversant des oliveraies, des terrains cultivables à caractère céréalier…», informe-on. D'autres terrains sont, en revanche, constructibles mais leurs propriétaires n’auraient pas été consulté au préalable. C’est ce que les propriétaires qualifient de «violation de propriété privée».

La deuxième raison a trait à l'évaluation du terrain, dont le barème officiel n'a pas bénéficié d'une actualisation depuis plusieurs années, voire des décennies, en plus de faire l’objet d'une concurrence parallèle acharnée. D'où le refus et rejet systématique des sommes proposées à titre d'indemnités aux expropriés.

Un cas de figure où les autorités- quand les négociations n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable - recourent à la réquisition des force de l'ordre en se basant sur le règlement en vigueur qui est «l'expropriation dans le cadre de l'utilité publique». L’on a vu à plusieurs reprises ce genre de requêtes et doléances que présentent les expropriés aux responsables durant leurs visites officielles. «Adressez-vous à la justice dans le cas où vous estimez que les prix du terrain qui vous sont proposés sont en déca de l'estimation réelle de vos terre ou arbres» est souvent le leitmotiv des autorités à propos de ces réclamations, déplorent les propriétaires terriens.

La dernière opposition en date est celle faite par une famille, au nombre de cinq propriétaires, au niveau d'Oughazi, en périphérie de la nouvelle ville de M’Chedallah. Dans une missive adressée à la SDC, les opposants contestent le fait que «l'opération des fouilles ou la rigole qui devrait recevoir la tuyauterie de gros diamètre a débuté le long d'une piste qui sépare leurs terrains de ceux relevant des domaines, sur environ 300 mètres».

Conséquence : l'opérateur en charge de ce projet n'a eu d'autre solution que d’arrêter les travaux en attendant que soit solutionnée cette opposition, «d'autant que l'ouvrage longe des terrains agricoles hautement fertiles des légendaires plaines d'Oughazi», informe-t-on encore.

Il y a lieu de rappeler qu'aucune des localités des deux daïra de M'Chedallah et Bechloul n'a été épargnée pas ces oppositions qui se dressent sur le passage non seulement des projets de raccordement au gaz naturel, mais aussi d'autres ouvrages d'utilité publique, tel que celui de l'AEP, l'électricité, voire même de l’ouverture de pistes d’accès et l'assainissement.

À noter, enfin, que les nouveaux opposants ont évoqué, dans leur requête, la réalisation et la mise en service d'une station de pompage à proximité de leurs propriétés, en énumérant les «nuisances, telles que l'odeur caractéristique du gaz, la sonorisation…»

Oulaid Soualah