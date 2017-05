Les prix des fruits toujours en hausse

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Après une longue période où la pomme de terre était inabordable, voilà que les prix de ce tubercule semblent revenir à la normale.

Sur le marché de fruits et légumes de l’ancienne gare routière, la patate de Mostaganem affiche des tarifs oscillant entre 45 et 55 dinars, mettant ainsi un terme à la mercuriale l’ayant atteint de plein fouet.

L’on se souvient que le déstockage des pommes de terre, intervenu il y a près d’un mois, n’avait pas réussi à faire baisser son prix. D’ailleurs, personne n’a pu retrouver ce produit déstocké sur le marché, d’où les 80 DA/kg affiché depuis.

La tomate est également redescendue de son piédestal, où elle caracolait à plus de 100 DA le kg. Ces derniers jours, on la retrouve entre 40 et 60 DA le kg, de même pour le piment et le poivron, redevenus accessible pour la marmite du citoyen lambda.

Même les légumes dits de saison se sont mis de la partie au vu des hausses de leurs prix enregistrées ces derniers jours. C’est le cas des choux fleurs (80 DA/kg), du chou vert (60 DA/kg), du fenouil (50DA/kg).

Les blettes, pourtant réputées pour pousser comme de la mauvaise herbe, se négocient aux alentours de 40 DA la botte. Pour les fruits, par contre, la donne est toute autre.

La fraise ne daigne toujours pas afficher moins de 200 DA le kg, ou plutôt la barquette de 800 grammes. Les pommes locales ratatinées et chétives se monnaient aux alentours de 450 DA.

Quant aux nèfles à peine mûres, la barquette est affichée à 250 DA. Le melon et la pastèque, omniprésents sur tous les étals, affichent des prix variant en 180 et 250 DA/kg.

Cela dit, et comme il est aisé de le constater dans la benne à ordure à l’entrée du marché, les produits ne s’écoulent pas aussi bien qu’auparavant, et nombreux sont les commerçants de ce marché qui s’approvisionnent au jour le jour, c'est-à-dire une fois l’ensemble de leurs marchandises écoulées.

Les seuls qui semblent tirer leur épingle du jeu de la folie de cette mercuriale sont les revendeurs d’herbes aromatiques qui proposent les bouquets garnis à 25 DA.

Hafidh B.