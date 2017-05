Gare aux intoxications alimentaires !

Par DDK | Il ya 17 minutes | 19 lecture(s)

La direction du commerce de la wilaya de Bouira envisage d’organiser, du 14 au 20 du mois en cours, des journées de sensibilisation sur les risques d’intoxications alimentaires, particulièrement durant les fêtes.

Selon la DCP, cette année, la campagne de sensibilisation a comme slogan : «Les intoxications alimentaires : un sujet et un défit. Soyez prudents lors de la préparation des repas des fêtes !».

Toujours d’après la même source, cette campagne a comme objectif d’«informer et de sensibiliser sur les risques des intoxications alimentaires». Il est prévu, également, la distribution d’affiches et de dépliants ainsi que l’organisation diverses animations, pour attirer l’attention des citoyens sur ce phénomène très fréquent notamment en été, une saison connue pour l’organisation d’un important nombre de fêtes de mariage.

Pour rappel, chaque été, des dizaines des cas d’intoxication sont signalés, ici et là, à travers les quatre coins de la wilaya de Bouira. L’été dernier, pas moins de six personnes, d’une même famille, avaient été intoxiqués lors d’une fête de mariage à M’laoua, dans la commune de Bechloul.

Par ailleurs, et selon le programme communiqué par la DCP, la campagne sera lancée à partir de la ville de Lakhdaria et touchera les centres urbains de Bouira, Aïn Bessem, Sour El Ghozlane et M’Chedallah.

D. M.