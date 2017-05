Incendie à l’usine des meubles et matelas

Par DDK | Il ya 17 minutes | 13 lecture(s)

Avant-hier, les éléments de la protection civile d'Azazga et de l'unité principale de Tizi-Ouzou sont intervenus suite à un feu déclaré dans un atelier de fabrication de meubles et matelas, au niveau de la municipalité de Fréha.

L'atelier est construit en dur et en charpente métallique. Fort heureusement, aucun dégât humain n’a été enregistré. Cependant, sur le plan dégâts matériels, l’unité a été sensiblement touchée.

En effet, le toit de la charpente métallique s’est complètement effondré. Un lot de bois a été également brûlé et quelques machines ont été endommagées.

Selon un des intervenants la partie de stockage de produits finis et la partie de fabrication de matelas ont été épargnées grâce à l’intervention des deux unités qui ont mobilisé pas moins de cinq camions d'incendie, une ambulance et plus de 30 agents.

Arezki H.