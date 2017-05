La police accompagnera mentalement les candidats

Par DDK | Il ya 15 minutes | 18 lecture(s)

À l’approche des épreuves du Baccalauréat, la police a décidé d’accompagner tous les candidats, «pour leur éviter le stress souvent présent en pareille circonstance».

C’est en application de la politique prônée par la direction générale de la sûreté nationale, relative au rapprochement des citoyens de la police, que la sûreté de la wilaya de Béjaïa a tracé, en collaboration avec les services de la direction de l’éducation, un programme de cours au profit des élèves du troisième palier.

Ceux-ci seront prodigués par des cadres et psychologues de la police, apprend-on auprès de la cellule de communication de la SW. La police organisera, également, des débats ayant pour thème les orientations et conseils à donner, «pour que les candidats prennent le dessus sur l’angoisse et le stress».

Des explications leur seront, aussi, données quant au rôle et missions des agents de police, qui seront présents dans les centres d’examen. Ils assureront, en outre, la sécurité nécessaire au bon déroulement des épreuves.

Il est prévu, par ailleurs, des émissions au niveau de la radio locale lesquelles auront lieu simultanément avec les sorties sur le terrain, c'est-à-dire au niveau des établissements scolaires, pour sensibiliser les élèves, conclut-on dans un communiqué de ladite sûreté.

A Gana.