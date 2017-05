Le manque de moyens médicaux à l'EPH soulevé

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

D'importantes conférences étaient au programme de la 4ème journée médico-chirurgicale organisée, avant-hier mardi, par l'établissement public hospitalier de Bordj Ménaïel, au niveau du CFPA de la même ville.

Initialement programmée pour la formation du personnel médical et paramédical, cette rencontre fut aussi pour certains praticiens l'occasion d'exposer le manque de moyens humains et matériels.

L'EPH de Bordj Ménaïel est conçu pour une population de 40 000 âmes, alors que cette ville en compte près de 70 000, notera le spécialiste en orthopédie, M. Abdelhafidh. Concernant sa spécialité, le conférencier fera savoir que sur 600 personnes opérées en orthopédie depuis 2006, seulement 480 ont été guéries, soit un taux de 80%.

Les personnes non guéries, généralement âgées, présentaient des complications, a-t-il expliqué, citant les cas d'hypertendus, de diabétiques et de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ayant négligé leur suivi post-opératoire. «D'où la nécessité de former des gériatriques pour assister ces patients à domicile, comme cela se fait particulièrement en France».

Parlant des causes de l'arthrose, le même praticien citera notamment l'obésité et le surpoids de la personne accentué par le manque d'exercice physique. Et «pour prévenir toute chute, il est déconseillé à la personne âgée souffrant d'arthrose de monter ou de descendre les escaliers». L'on retiendra, aussi, la conférence du docteur Aissat sur le traitement du cancer du sein.

«A cause du manque d'une microbiopsie, nous ne pouvons pas faire subir d'opérations chirurgicales aux personnes souffrant de ce type de cancer», a-t-il signalé. «Le cas de celles-ci est d'autant plus inquiétant qu'elles ne se rendent à l'hôpital que lorsque leur état s’est aggravé».

En plus, «l'on remarque que les hommes refusent, surtout en zones rurales, d'amener leurs femmes pour faire un dépistage», enchaînera-t-il. D'autres conférences sur l'infection urinaire chez l'enfant, la thrombose veineuse et la néphrologie ont retenu l'attention des participants, d'autant qu'elles ont été ponctuées par un débat passionnant et utile.

Salim Haddou.