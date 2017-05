Bientôt l’installation d’un relais 4G LTE

Par DDK | Il ya 38 minutes | 50 lecture(s)

Les abonnés de la 4G LTE vont pouvoir enfin en finir avec les tracasseries du réseau et du débit qu’ils endurent depuis la mise en service de ce dispositif qui permet d’accéder au net au niveau de la circonscription de Maâtkas.

Une région où, faudrait-il le rappeler, seuls les chefs-lieux communaux sont reliés au réseau de la téléphonie fixe, donc à l’ADSL. En effet, l’on vient d’apprendre que les services techniques d’Algérie Telecom vont incessamment implanter un nouveau relais à Souk el khemis, chef-lieu communal et de daïra de Maâtkas.

Aussi, l’information a été confirmée par des membres de la coordination des comités de villages de Maâtkas qui avaient été reçus par le directeur de cette entreprise. Il y a lieu de souligner que le coordinateur des comités de villages s’est précisément déplacé à la direction d’Algérie Télecom, pour se plaindre et porter à la connaissance de cette entreprise des différents problèmes que rencontre la population de Maâtkas, concernant les nouvelles technologies d’information et de communication.

Il y a aussi lieu de préciser que beaucoup de villageois de Maâtkas captent le réseau du 4G LTE via les relais de Beni Douala ou Boumahni, avec un débit insignifiant. Par ailleurs, le projet de la fibre optique pour Maâtkas et Souk el ténine, entamé en grande pompe, est l’arrêt depuis des lustres. Aussi, quelques jeunes de la localité comptent saisir le ministère de tutelle, pour exiger une meilleure prestation de service d’Algérie Télécom dans cette daïra qui enregistre un énorme retard en la matière, plus particulièrement au niveau de la téléphonie fixe et de l’Internet.

