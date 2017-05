Fin de la grève des travailleurs de la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Les travailleurs affiliés au syndicat national autonome du personnel de l’administration publique (SNAPAP), de l’assemblée populaire de la commune d’Illoula Oumalou, qui relève de la daïra de Bouzeguène, ont mis fin à leur mouvement de grève qu’ils avaient entrepris dimanche. Un terrain d’entente a finalement été trouvé entre le président de l’assemblée populaire d’Illoula Oumalou et les travailleurs, suite à la réunion qui s’est tenue au siège de la dite APC. «Le maire a promis de prendre en charge une partie de nos revendications, dans le cadre du budget supplémentaire (BS prochain), à savoir le versement des œuvres sociales de 2015, la prime de rendement du quatrième trimestre et les frais de missions de 2016. La situation de crise de notre commune est évidente et on nous a promis l’envoi d’un dossier de demande d’aide auprès du ministère de l’Intérieur», déclare Belkalem Hakim, un représentant des frondeurs. L’APC d’Illoula traverse une crise financière : «Nous n’avons pas les moyens financiers pour satisfaire tous les points de la plateforme de revendications, le budget habituel a été réduit de 50%. La caisse de la commune doit être renflouée et nous allons travailler pour la récupération de l’argent des locaux. Nous reconnaissons la légitimité des réclamations, mais nous souhaitons que cela n’influe pas négativement sur le citoyen,» dira Belkalem Yazid, maire d’Illoula.

Fatima Ameziane