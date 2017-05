Éviter que les fuites ne se reproduisent

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

«Les centres d’impression et de sauvegarde des sujets du Baccalauréat seront totalement sécurisés cette année», a affirmé le directeur des études au niveau du ministère de l’éducation nationale, M. Mouloud Boulsane.

Intervenant hier matin sur les ondes de la chaine I de la radio nationale, le représentant du ministère de l’éducation a tenu à rassurer que «toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurisation des examens du Baccalauréat et éviter le scénario de la fraude qui a caractérisé cet examen durant les années précédentes». On peut dire que le ministère de l’éducation nationale semble déterminé à lutter contre la triche au BAC et éviter la reproduction de ce scénario. Pour la session 2017, M.Boulsane a indiqué que «des améliorations ont été apportées pour assurer la sécurisation de l'examen du baccalauréat, à commencer par la sécurisation de tous les centres d'impression des sujets du BAC par une commission intersectorielle, qui regroupe le ministère de l’intérieur, celui de la défense nationale et d’autres secteurs», «C’est une commission spécialisée dans la sécurisation des sites sensibles de l’état», a-t-il encore expliqué. Pour ce qui, en outre de la sécurisation des centres de sauvegardes des sujets du BAC, qui sont au nombre de 50 directions de l’éducation et 16 centres, la même source a fait savoir que ces centres sont sécurisés et équipés de plusieurs caméras de surveillance. Parmi les mesures de lutte contre la fraude au BAC, prises par le département de la ministre de l’éducation Nouria Benghabrit, des cameras de surveillance seront installées au niveau des secrétariats des centres de déroulement d’examens. Il a aussi indiqué que les appareils de brouillage ne seront pas déployés dans tous les centres d’examen, mais néanmoins, il affirme que ces centres seront totalement sécurisés. Pour ce qui est de l’achèvement des programmes scolaires, l’intervenant à la radio algérienne a affirmé que «les visites effectuées par les inspecteurs des établissements d'enseignement ont démontré que les programmes d'enseignement sont en voie d'achèvement, et ce, grâce à la stabilité qui a caractérisé cette année scolaire». Évoquant par ailleurs les listes d’attente des enseignants, M. Mouloud Boulsane affirme que ces dernières restent valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. «Les candidats qui ont réussi leur concours ont été appelés par la tutelle, et ce, selon les besoins des wilayas pour bénéficier d’une formation et acquérir la qualification de leur niveau avant la prochaine rentrée scolaire», a précisé le représentant de la tutelle. Rappelons toutefois, que les examens nationaux se dérouleront du 24 mai au 15 juin et concernent 2 millions de candidats, un effectif légèrement en hausse par rapport à la session 2016, (+4 670 candidats), pour lesquels un effectif de 690 000 personnes est réquisitionné, soit 95% de l'ensemble des fonctionnaires du secteur. Pas moins de 760 652 candidats sont inscrits à l'examen de fin de cycle primaire, 566 221 candidats pour le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et 761 701 pour le baccalauréat. Les résultats des examens seront proclamés au plus tard le 9 juin pour l'examen de fin de cycle primaire, le 27 juin pour l'examen du BEM et le 15 juillet pour l'examen du Bac.

L.O.Challal