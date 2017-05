Rencontre thématique sur «l’exportabilité»

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Lundi prochain, le Club de l’excellence opérationnelle de Béjaïa organisera, avec le support de la chambre du commerce et de l’industrie Soummam et l’entreprise portuaire de Béjaïa, une rencontre thématique.

Ayant pour thème «L’exportabilité, excellence opérationnelle et innovation moteur d’une économie hors hydrocarbures et durable», ces conférences auront lieu à l’hôtel Club Aloui de Tichy. Ceci rentre dans le cadre de la modernisation et la transformation des entreprises et leurs écosystèmes. Ainsi, les apports pratiques de l’excellence opérationnelle à la performance des entreprises, les challenges des dirigeants et leurs conséquences, la mesure de la performance opérationnelle, l’innovation et les outils de l’excellence opérationnelle, ou, encore, l’«exportabilité» des biens et des services, appuyée par la définition et les raisons d’être du concept «exportabilité», sont autant de communications qui seront développées dans les deux conférences programmées. Durant celles-ci, les organisateurs comptent présenter des projets-pilotes, adaptés à la région et permettant de montrer la faisabilité des concepts, méthodes, solutions et outils, préconisés par les communicants. Les débats qui s’ensuivront tourneront autour des expériences des PME/PMI avec l’excellence opérationnelle, tout en évoquant les besoins et dispositions de promotion de la compétitivité des entreprises, ainsi que des propositions de projets.

