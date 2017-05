Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

En prévision de l'examen de fin du cycle primaire (5e AP), qui aura lieu mercredi prochain, le chef de daïra de Draâ El-Mizan, M. Abdelmadjid Tabet, a réuni, avant-hier, toutes les parties concernées.

En plus de la présence des secrétaires généraux des quatre APC, à savoir Draâ El-Mizan, Aït Yahia Moussa, Aïn Zaouïa et Frikat, les services de sécurité, les responsables de la protection civile et les chefs de centres ont pris part à cette rencontre. Au cours de cette dernière, tous les volets inhérents à cet examen ont été longuement discutés.

Chaque partie a exposé ce qui a été fait dans son domaine. C'est dire qu'une importance capitale a été donnée à ce rendez-vous, où sont attendus un peu plus d'un millier de candidats, répartis sur les centres d'examen des quatre communes. Il est à souligner que tout a été passé au peigne fin: restauration, acheminement des sujets, transport, sécurité, santé...

"C'est une réunion qui a aplani toutes les difficultés. Selon tous les concernés, tout est fin prêt pour que cet examen se déroule dans de bonnes conditions", confie un représentant de l'une des APC. Le chef de daïra a insisté sur la mise en œuvre de tous les moyens, afin que ce jour soit un jour de fête. De son côté, un chef de centre rassure que le nécessaire sera déployé, pour que cet examen se déroule dans les normes et sans problème.

"Nous avons assez d'expérience dans ce domaine. On n’a rien à craindre, d'autant plus que tous les acteurs appelés à assurer cet examen sont habitués à ce genre de rendez-vous. Nous souhaitons bonne chance à tous ces enfants", enchaîne cet interlocuteur. Il a été aussi recommandé aux chefs de centres de veiller notamment sur l'hygiène afin d'éviter toute intoxication alimentaire, surtout que le mercure grimpe de jour en jour.

Il est à signaler aussi que ces derniers jours les enseignants préparent, sur le plan psychologique, ces candidats qui, faut-il le rappeler, sont à leur premier examen. «Des séances, comme celles-ci, sont plus qu'indispensables», commente un enseignant. A noter, pour la fin, que le ministère de l'Éducation nationale a retenu la date du neuf juin, pour l'affichage des résultats de cet examen.

Amar Ouramdane