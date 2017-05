Par DDK | Il ya 57 minutes | 105 lecture(s)

Dans le cadre des journées nationales de sensibilisation et de prévention des intoxications alimentaires, organisées par l’Association pour la défense et la protection du consommateur de la wilaya de Tizi-Ouzou et la direction du commerce, l’inspection de commerce de Draâ El-Mizan a organisé, avant-hier, une journée relative à ce thème.

C’était en collaboration avec plusieurs services, dont ceux de la santé, de la protection civile, de l’APC et d’autres partenaires. Dans une virée sur les lieux, il a été constaté que de nombreux participants ont répondu à l’appel. Il s’agit de fabricants de couscous, de pâtes alimentaires et gâteaux traditionnels, d’apiculteurs et des représentants du laboratoire d'hygiène communal de cette municipalité et celui de Draâ Ben Khedda (BELACQ). Au cours de cette manifestation, organisée dans la cour de l’APC, des explications ont été données aux visiteurs à propos de tout ce qui se rapporte aux intoxications alimentaires, telles que les mesures à prendre pour toute préparation de repas, notamment lors des fêtes familiales, le contrôle des étiquettes des produits achetés, la provenance de ces produits et bien évidemment tout ce qu’il faudra éviter d’acheter, à l’image des denrées alimentaires exposées à température ambiante et sans aucun moyen de conservation adéquat... Toutes ces recommandations ont été explicitées, aussi, dans des dépliants remis aux visiteurs, dont des élèves du cycle primaire. À l’issue de cette journée, le chef de l’inspection du commerce, M. Omar Haddadi, a été très satisfait du déroulement de cette campagne à Draâ El-Mizan. «Nous remercions tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l’organisation de cette journée. C’est pour la première fois que nous accueillons une telle initiative. Au niveau de notre inspection, le plan est mis en place. Chacune de nos brigades est chargée d’une zone. Leurs interventions seront quotidiennes, notamment durant le mois de Ramadhan et toute la saison estivale. C’est un défi que nous devons relever, pour assurer à nos citoyens un été sans intoxications alimentaires», explique-t-il.

Amar Ouramdane