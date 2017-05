…Sensibilisation à El Kseur également

Par DDK | Il ya 57 minutes | 95 lecture(s)

Faut-il observer le jeûne lorsqu'on est diabétique ? Cette question revient de manière récurrente à l'approche de chaque mois de Ramadhan. A cette question, les spécialistes apportent à chaque fois les mêmes réponses: "Le jeûne est déconseillé aux personnes atteintes de diabète".

Malgré tout, le fait de jeûner ou non demeure un choix personnel. Néanmoins, une personne diabétique, qui décide de pratiquer le jeûne, doit savoir que certaines situations pourraient l’obliger à le rompre. C’est dans le cas de la survenue d'une hypoglycémie ou d'une hyperglycémie importantes, avertissent les médecins. En tout cas, dans la ville d'El Kseur, à 20 km de Béjaïa, l'association des diabétiques, basée dans cette localité, compte organiser, aujourd'hui samedi, à partir de 8h00, la 6e rencontre d'information et de sensibilisation sur le "Le diabète et le Ramadhan". Durant cette manifestation, qui aura lieu à la salle des fêtes "Le prestige", une conférence-débat sera animée par des spécialistes en vue de sensibiliser les diabétiques sur les risques encourus lors du jeûne durant le mois de Ramadhan. Pour tenter de convaincre ces malades sur la nécessité de ne pas observer le jeûne, à cause des éventuelles complications sur leur santé, l'avis religieux sera sollicité par l'association à l’occasion. Selon ce dernier, "le diabète fait partie des situations pouvant permettre l’exemption du jeûne à cause des risques encourus par les malades". C'est ce que tentera d'expliquer le Dr. Boualemn Djouhri, directeur des affaires religieuses de la wilaya de Boumerdès, pour persuader les diabétiques de ne pas jeuner. De leur côté, les Drs Faycel Bouali et Nadir Remila, respectivement chef de service de médecine interne du CHU de Béjaïa et médecin généraliste, ne lésineront pas sur les conseils médicaux, pour sensibiliser les diabétique à ce sujet. Dans la même journée, des stands de dépistage du diabète et de la tension artérielle seront animés par des infirmiers et médecins dans la même salle.

