Dépistage du diabète et de l’hypertension…

Une campagne de sensibilisation et de dépistage de l’hypertension et du diabète a été lancée à la polyclinique Boukhari Fatma (ESPS de Draâ Ben Khedda), dans la matinée de mercredi dernier, par le wali Bouderbali Mohamed.

C’était en présence du Dr Imami, représentante du ministère de la Santé, du chef de daïra, du Dr Boudaâ Abdenacer, DSP, du P/APC, Sbahi Mohamed, des membres de l’APW et des personnels de la santé. Le wali et sa délégation ont fait une longue visite au niveau de la ‘’clinique ambulante’’ : un long camion baptisé «la flèche bleue», dotés d’un matériel sophistiqué pour les analyses et les résultats, dont la durée n’excèdera pas les 2h40 mn, informe-t-on. Au sujet de cette campagne, le Dr Boudaâ précise : «Tizi-Ouzou est la 14e wilaya à organiser ce genre de dépistages. Aujourd’hui, il y a une transition épidémiologie qui se fait dans notre pays : des malades contagieuses vers les maladies non-transmissibles, dont l’hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers, auxquelles s’ajoutent les accidents de la circulation». Il ajoutera, dans ce sens, que ces maladies sont terribles, «car handicapantes avec des conséquentes pouvant s’avérer mortelles. C’est pour toutes ces raisons que le ministère de la Santé a conçu cette série de dépistage à travers le pays». Pour le DSP, le principe «est simple, mais efficace». Il explique : «Des gens y viennent volontairement. Parmi eux, il y a des sujets ayant connaissance de leurs maladies et d’autres qui ignorent qu’ils en sont atteints. C’est cette dernière catégorie qui est ciblée». Au volet chiffres, le DSP dira avec appréhension : «Le tiers de la population est atteint de ces maladies. C’est effrayant! Tizi-Ouzou est dans cette proportion. Ce qui est important aujourd’hui, c’est que le ministère de la Santé lance des enquêtes afin de déterminer, avec exactitude, les multiples facteurs de risque qui provoquent ces maladies». Pour sa part, le Dr Amami Halima, chargée du programme national du diabète au niveau du ministère de la Santé, déclare : «Nous sommes ici à Tizi-Ouzou pour le lancement de la campagne de dépistage de l’hypertension et du diabète. Il s’agit du contrôle, de la prévention, et de l’éducation de la santé (…) Il est temps que ce dépistage se fasse afin que les malades qui s’ignorent hypertendus et diabétiques le sachent. Ils sont entre 9% et 12% de diabétiques, 26% de la population sont déclarés hypertendue, pour la tranche d’âge de 25 ans et plus, et 46% pour la tranche au-delà de 60 ans». Selon l’association des diabétiques, quelque 6 000 diabétiques sont recensés au niveau de la wilaya. Un chiffre qui n’est, néanmoins, pas officiel, car des sujets atteints ne sont pas encore déclarés. Ainsi, au cours de la matinée de la même journée, une soixantaine de personnes se sont présentées au niveau de ladite «clinique».

M A Tadjer.