En souvenir du 19 mai 1956…

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

À l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, qui coïncide avec le 19 mai, la maison de jeunes du chef-lieu communal, a concocté un programme varié.

Ainsi, avant-hier, en plus du maire et des représentants de tous les villages de l'Aârch Nath Smail, les étudiants de la commune ont été invités à assister au programme tracé pour cette journée. Tout d'abord, un groupe d'enfants a chanté l'hymne national. Puis, la parole fut donnée à M. Hacène Slimani, universitaire et professeur de langue anglaise, qui est revenu, dans son intervention, non seulement sur cette date historique, lorsque les étudiantes furent appelés par l'ALN à quitter les bancs de l'université et des lycées, pour rejoindre ceux qui étaient dans les maquis, un certain 19 mai 1956, mais aussi sur ce que devrait faire l'étudiant d'aujourd'hui, pour relever le développement de sa commune, de sa wilaya et de son pays. "Dans tous les pays du monde, ce sont les étudiants qui sont à l'avant-garde de toutes les luttes et de tous les combats. Il est vrai que l'étudiant doit donner beaucoup d'importance à ses études, mais il doit aussi participer à toutes les autres activités dans l'enceinte de l'université. Il est ainsi appelé se forger dans tous les domaines. Il n'est plus élève réceptif et guidé par ses enseignants, mais il est adulte et il doit se former tout seul", expliquera-t-il. Il leur dira, par ailleurs, que leur réussite n'est pas seulement pour leurs familles mais aussi pour leur pays. De son côté, M. Saïd Makhlouf, professeur à l'université Mouloud Mammeri, exhortera cette vingtaine d'étudiants présents dans la salle à beaucoup plus de persévérance ‘’afin, justement, de réussir dans leurs étude’’s. D'anecdote en anecdote, ce vieux routier de la pédagogie réussira à attirer l'attention de la présence. En outre, deux pièces de théâtre ont été présentées par la troupe de la maison. Des diplômes ont été décernés aux étudiants dans une grande ambiance. "Les discours des deux professeurs sont à leur place. Effectivement, seul le savoir est la clé de la réussite. L'étudiant est en face de son destin et de son histoire. C'est à lui de changer le monde", répondra tout simplement l'un des étudiants honorés. Quant à M. Jugurtha Aroun, en sa qualité de directeur de cette maison de jeunes, il a été très satisfait de ce qui a été présenté en cette journée à l'occasion de la célébration du 19 mai 1956 dont la portée historique n'est pas à démontrer aujourd'hui. "Nous remercions tous ceux qui ont répondu à notre appel. Même si notre maison de jeunes n'est pas opérationnelle à cent pour cent, je dois dire que l'important est fait quand on voit déjà la création de tous les clubs. C'est un endroit qui ne désemplit pas. Nous comptons redoubler d'efforts avec d'autres partenaires afin d'aller de l'avant", conclura ce responsable.

Amar Ouramdane