Les acquéreurs attendent toujours leurs actes

Les acquéreurs des 80 logements APC-CNEP sont dans le désarroi total, ne sachant plus à qui s'adresser en voyant toutes leurs démarches vaines.

En effet, ils réclament leurs actes de propriété qu'ils attendent depuis 24 ans. «Je veux partir et changer de résidence. Mais, je n'ai pas d'acte pour vendre mon appartement ; à chaque fois qu'on les demande, on nous répond qu'il faudra attendre», confie l'un de ces acquéreurs. Et de poursuivre: «Pourtant, on a entendu dire que le litige avec les propriétaires terriens était réglé. Actuellement, nous n’avons que des certificats d'attribution». Tous les acquéreurs que nous avons rencontrés n'ont cessé d'interpeller les responsables de la direction de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance afin de dénouer ce problème, pour pouvoir jouir pleinement de leurs biens.

