L'aménagement urbain pour plusieurs villages

La commune rurale d'Ath Mellikèche, située en zone montagneuse, à 80 km au Sud-Ouest de Béjaïa, compte pas moins de 22 villages.

Ses recettes s’étant toujours limitées aux subventions de l'état, cette municipalité peine à enclencher l'essor escompté pour "prendre" le train du développement. Ne disposant d’aucune zone d'activités ni usine, elle se trouve de ce fait en proie à la déshérence avec un taux élevé de chômage qui frappe de plein fouet les jeunes, qui se voient contraints de partir ailleurs pour trouver du travail. Nonobstant cette situation, la commune connaît une extension urbaine effrénée couplée d'une croissance démographique galopante avec une population qui avoisine les 12 000 âmes. Et toute cette urbanisation a besoin bien évidemment de travaux d'aménagement et d'accompagnement, entre autres, pour améliorer le cadre de vie des habitants des différents villages. À cet effet, l'APC a consigné plusieurs opérations retenues dans le cadre du PCD 2017, lesquelles ont trait à l'aménagement pour le développement local. Ainsi, plusieurs villages sont concernés par des projets touchant à ce volet précis. Pour commencer, il y a cette opération qui a trait à la réfection et au prolongement du réseau de l’assainissement entre les localités de Tabouda et Lemsella, sur une distance linéaire de 1320 mètres. Il y a aussi cette autre opération qui concerne l'élargissement et l'aménagement de la voie menant du lieu-dit "Tadhount N'boucetta", vers la mosquée du village Tinesouine. Il y a également l'aménagement de la piste du village Ath Ouamar vers Iwraghène. L'achèvement du bétonnage des ruelles du village Ayacha. Le bétonnage de la piste qui va vers la mosquée d'Ath Ouamar. Et enfin, l'ouverture et l'aménagement de la piste du village Lemcella vers celui de Taghalat. Par ailleurs, pour le volet équipement public, la cantine de l'école primaire "Mira Amar", bénéficiera de travaux d'achèvement dans le cadre du budget de wilaya. Enfin, le stade communal bénéficiera d'une rallonge budgétaire accordée par le wali et ce, pour l'achèvement des travaux d’aménagement.

Syphax Y.