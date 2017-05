Saisie plus de 3 tonnes de viandes blanches avariées

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

Une importante quantité de viandes blanches avariées (3 098,8 kg), a été saisie, dernièrement, par les services de contrôle de qualité et de la répression des fraudes, relevant de la direction du commerce de Bejaia, lors d’une opération menée en collaboration avec les services vétérinaires de la Direction des services agricoles, relève un bilan de la DCP de Bejaia. Cette saisie a été réalisée «dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’abattage clandestin et la mise en vente des produits animaux d’origine inconnue», a souligné la même source. Ces quantités de viandes, fraiches et congelées, impropres à la consommation, et retirées du circuit de la mise à la consommation grâce à la vigilance des agents de la DCP et des services vétérinaires de la DSA, représentent une valeur globale de l’ordre de 648 408,00 DA, a-t-on précisé. Cette opération de contrôle qui s’est soldée par la saisie de cette importante marchandise destinée à la consommation intervient à quelques jours du début du mois de Ramadan, où la consommation des viandes s’accroit. À noter que la direction du commerce, à l’occasion du mois de Ramadan et à l’approche de la saison estivale, a pris plusieurs mesures pour renforcer le contrôle au niveau des points de vente et des marchés, pour veiller à ce que les produits alimentaires exposés par les commerçants soient de bonne qualité et propre à la consommation. Une attention particulière sera accordée aux produits dits «délicats», comme les viandes, le lait et ses dérivés, les boissons gazeuses…etc. Des analyses bactériologiques et physicochimiques seront effectuées régulièrement sur des échantillons des produits mis à la vente, pour veiller à la santé du consommateur. Pour rappel, la direction du commerce a lancé, la semaine dernière, une campagne de prévention et de sensibilisation sur les risques des intoxications alimentaires, un «phénomène» très fréquent durant l’été.

Boualem S.