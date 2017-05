Les bénéficiaires connus

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Les bénéficiaires de logements dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire sont désormais connus.

En effet, ils viennent de recevoir les pré-affectations. Néanmoins, certains desdits logements ne sont pas encore achevés, tels ceux situés sur la route de Hennia où seront relogés les habitants de la cité de l’indépendance. Mais l'administration a décidé de remettre les documents aux concernés afin de les rassurer, suite aux différentes rumeurs qui ont circulé : «Toutes les listes ont été faites. Elles ont été transmises à la Caisse Nationale du Logement pour vérification. Les dernières en date sont celles de Maâmar, Boufhima et Tazrout pour plus de 230 logements», nous confiera le maire par intérim, M. Mohamed Gherbi. Par ailleurs, notre interlocuteur nous précisera que celle de la cité de l'indépendance a aussi été déposée dans ces mêmes services. Concernant les habitants de Boufhima qui resteront sur place, c'est-à-dire qui bénéficieront de lots de terrains, ils auront des actes administratifs en attendant l'approbation du permis de lotir de ce lotissement. Il est à noter que les 160 logements de la localité sont prêts, si ce n'est le réseau d'assainissement qui attend toujours sa concrétisation. «Le problème a été soulevé devant le wali et la délégation qui l'accompagnait lors de sa visite en novembre dernier. Toutes les mesures ont été prises», nous dira une source proche de ce dossier. Il faut aussi rappeler que le relancement du projet d'évitement est conditionné par l'éradication du bidonville qui surplombe l'hôpital Krim Belkacem. «On essaiera d'activer l'opération de relogement de ces habitants afin de poursuivre le projet de l'évitement dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois», ajoutera notre deuxième source. En tout cas, juste après le mois de Ramadhan, tout s'éclaircira au sujet de ces projets et le recasement de ces centaines de familles qui attendent des logements décents depuis des décennies. Il est à noter enfin que les travaux de réalisation du projet des 1 000 logements sociaux locatifs ont vu leur cadence s’accélérer, depuis l'arrivée du nouveau directeur de l'entreprise réalisatrice.

Amar Ouramdane