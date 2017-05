Un marché spécial Ramadhan

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Un marché de proximité, spécial Ramadhan, proposant des produits de large consommation ouvrira ses portes la veille du mois sacré, sur le site de l’ex-souk el-fellah d’Ihaddaden. Comme les deux précédentes, l’édition de cette année aura pour slogan «Un Ramadhan avec des produits uniquement algériens». Elle est initiée par la chambre de commerce et d’industrie de la Soummam Béjaïa, en collaboration avec la direction du commerce, les services agricoles et de la pêche et les chambres professionnelles telles l’Ugta et l’Ugcaa. Autorisé et encouragé par le wali, cet espace commercial vise à promouvoir durant toute la durée du Ramadhan la vente directe producteurs-consommateurs. De plus, cette opération économique permettra notamment, selon la chambre du commerce et d’industrie, la disponibilité durant tout le mois sacré des produits de large consommation à des prix abordables contrecarrant ainsi toute spéculation ou augmentation abusive des prix, la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, l’identification des capacités productives des entreprises nationales et le savoir des managers, la promotion du produit national, s’inscrivant ainsi pleinement dans la politique économique mise en œuvre par le gouvernement, et aussi la création d’emplois au profit des jeunes durant cette période. Comme dans les deux éditions précédentes qui ont obtenu un franc succès et une affluence remarquable des familles, les clients trouveront dans cet espace commercial spécial Ramadhan tous les produits dont les ménages auront besoin durant le mois sacré. Seront notamment disponibles et à des prix avantageux : le lait et ses dérivés, la viande rouge, la volaille, la cuniculture, les œufs, les huiles, le sucre, le café, le beurre, les fromages, les farines, le smen, la margarine, les sodas, les eaux minérales, les jus, les flans, les dates, les conserves, les figues, les olives, les produits artisanaux et les détergents. Les organisateurs lancent un appel aux familles de venir à cet espace commercial où tous les produits seront disponibles à des prix raisonnables et d’éviter des stockages inutiles qui créent des tensions sur des produits stockés.

B Mouhoub.