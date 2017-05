Naïma retrouvée saine et sauve à Ouacif

Par DDK | Il ya 34 minutes | 21 lecture(s)

La jeune Bouakli Naïma, âgée de 21 ans, originaire du village Aït Idir, commune de Béni Douala, disparue depuis lundi 22 mai, a été retrouvée saine et sauve par le comité de village de Ouacifs, dans la matinée d’avant-hier.

Elle a été aussitôt entendue par la brigade de gendarmerie d’Irdjen (Larbaâ Nath Irathen), concernant les raisons de sa disparition. Son frère Hamid nous a expliqué : «Ma sœur n’a pas supporté le décès de notre père, survenu en octobre dernier. Très attachée à lui, sa mort lui a causé un choc psychologique. Elle est suivie par des médecins et un traitement lui a été prescrit. Son comportement a changé, elle est devenue de plus en plus agressive. Et lundi dernier, elle est partie de la maison sans rien dire à personne. L’alerte a été donnée, ce qui a permis de la retrouver par des membres d’un comité des villages des Ouacifs !». Au moment de notre contact avec le frère Hamid, (en milieu de journée), la famille, les proches et autres amis étaient encore à la brigade de gendarmerie d’Irdjen (LNI).

M. A. T.