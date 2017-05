Sit-in des travailleurs

Par DDK | Il ya 34 minutes | 15 lecture(s)

Les travailleurs de l’ITHT, affiliés à la section syndicale de l’UGTA ont observé hier, une grève et un sit-in devant les locaux de l’établissement. Les protestataires ont entamé cette action en guise «de solidarité» avec leur collègue, mais aussi pour «faire valoir leurs droits».

En effet, le secrétaire général de la section syndicale UGTA-ITHT, réitére le soutien des travailleurs à une employée après son «exclusion et son élimination par le jury du concours de recrutement au poste d’attaché principal d’administration suite à un complot mijoté par le chef du personnel par intérim et autres complices ayants envisagés de recruter et de favoriser quelqu’un de leur entourage», dit-on. Les travailleurs, dans un premier temps réclament «l’annulation du concours», et le «rétablissement de leurs collègue dans ses droits». En outre, ils demande « à la tutelle de tenir les promesses faites lors de la dernière rencontre, et de prendre en charge les revendications légitimes des travailleurs qui concernent notamment les primes hors budget». Au sujet de l’action de protestation d’avant-hier, le secrétaire général s’est dit «étonné de la réaction de l’administration». En effet, selon lui, «les bureaux étaient désertés, ce que nous prenons comme un reniement». Et d’ajouter : «on va se réunir, avec les travailleurs pour décider des actions à venir».

Kamela Haddoum.