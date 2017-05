Par DDK | Il ya 51 minutes | 134 lecture(s)

La direction de l’environnement de la wilaya de Tizi-Ouzou, en collaboration avec le commissariat national du littoral (CNL) et l’agence nationale des déchets (ANDI), a lancé une campagne de sensibilisation sur le tri sélectif au niveau des plages de Tigzirt et d’Azeffoun, a indiqué la responsable du secteur, Mme Haddadou Djouhar.

Elle s’exprimait jeudi dernier en marge de l’ouverture officielle de la saison estivale, qui a eu lieu au niveau de la plage Tassalest de Tigzirt, à une quarantaine de kilomètres au nord de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette campagne touchera également les villages de la wilaya. Selon Mme Haddadou, « l’opération du tri sélectif a été lancée au niveau d’une vingtaine de villages qui nous ont sollicités pour prendre part à cette opération. Nous espérons que le nombre se multipliera et notre objectif est que cette opération touche le maximum de villages », a-t-elle confié. « Le tri sélectif touchera également les administrations. L’opération sera lancée prochainement », affirme la même source. De son côté, l’observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD), aura quant à lui la mission de veiller sur la qualité de l’eau des plages autorisées à la baignade, en prélevant des échantillons d’eau pour l’analyse. « Le contrôle de cet eau se fera tous les 15 jours, dans le but de préserver la santé des estivants durant la saison et leur garantir les meilleurs conditions pour passer un bon séjour dans un environnement sain », selon les explications données par notre interlocutrice. « L’analyse microbiologique sera faite par les services de la santé », précise encore Mme Haddadou. Par ailleurs, la direction de l’environnement en collaboration avec le mouvement associatif prévoit d’organiser des volontariats au niveau des plages pour les maintenir propres. À rappeler que l’opération de tri sélectif a été lancée la semaine dernière au port d’Azeffoun, coïncidant avec le lancement de la cinquième édition Ports Bleu.

Nadia Rahab