Le comité des festivités officielles installé

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

C'est la première fois que la daïra de Draâ El-Mizan dispose de son comité de festivités officielles. Effectivement, un tel comité est important quand on sait que parfois, à la veille de la célébration, notamment des fêtes nationales, les APC ne tracent leurs programmes qu'avec les kasmas des Moudjahidine. L'initiative a été prise par le chef de daïra, M. Abdelmadjid Tabet.

«Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas ce genre de comité», avait-il déclaré devant le mouvement associatif. Pourtant, dans cette daïra, il existe un mouvement associatif culturel et sportif étoffé, qui pourrait contribuer à la célébration de ces fêtes. Ce comité est présidé par le chef de daïra en personne, lequel est assisté notamment par les maires des quatre communes (Draâ El-Mizan, Ait Yahia Moussa, Frikat et Ain Zaouia), les services de sécurité, et d'autres partenaires qui, chacun de son côté, peut jouer un rôle prépondérant dans cet ensemble. «Il y a eu la première réunion lors de l'installation du dit comité, où toutes les parties ont été sollicitées à participer de manière active, dès que le besoin se fait sentir», nous confiera une source proche de la daïra. D'ailleurs, une réunion sera programmée incessamment pour préparer les festivités du 55ème anniversaire de l'indépendance. «Vous savez, lorsque le ministre des moudjahidines était venus à Ait Yahia Moussa, pour célébrer la journée du chahid en 2015, inaugurer la stèle Krim Belkacem et baptiser le lycée au nom du Moudjahid Mohamed Moussaoui, nous nous étions démenés dans tous les sens pour préparer cet événement. Si un tel comité existait déjà, la tâche aurait été plus facile et le programme mieux peaufiné», nous répondra une source proche de l'APC d'Ait Yahia Moussa au sujet du dit comité. Désormais, à l'avenir, les responsables locaux n'auront plus de soucis pour préparer tel ou tel événement, d'autant plus que le chef de daïra coordonnera tous les services qui en interviendront. Cela étant, tous les responsables que nous avons contactés à ce propos voyaient que cette initiative était bien réfléchie et leur permetterait, à l'avenir, de réussir au mieux ces événements.

Amar Ouramdane