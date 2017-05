250 repas servis par le CRA

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le comité local du CRA de Draâ Ben Khedda s’attelait à préparer dans la journée d’avant-hier, premier jour du mois de carême, les repas des maïdate Ramadhan.

Sur les lieux, le SG du comité local a donné des précisions sur ces maïdate et surtout sur le mouvement de solidarité qui s’est déclenché dès la veille. Dans la grande salle, de jeunes bénévoles s’y affairaient à éplucher et à préparer les légumes pour ce premier repas. «Les marchands de gros de Tadmaït nous ont aidés avec une quantité de fruits pour une dizaine de jours, au même titre que ceux du marché de Draâ Ben Khedda. Un don d’une centaine de volailles est aussi attendu (...) », confie notre interlocuteur. C’est dire qu’en prévision de ce mois sacré, les bienfaiteurs ne manquent pas et les gestes de bonne volonté sont multiples. Pour cette première journée, le SG informe que «250 repas sont à servir et 10 à livrer chez des familles nécessiteuses». Parmi les personnes ciblées par cette opération de charité, notre interlocuteur citera les réfugiés et familles de réfugiés, les ouvriers de chantiers qui ne peuvent pas rentrer chez eux, et enfin les citoyens de passage. Interrogé sur le plat du jour, le SG répond : «Aujourd’hui, nous avons prévu de la chorba avec du poulet et un plat de résistance, composé d’olives de frites et un morceau de viande, accompagnés d’une boisson gazeuse et d’un dessert». À noter que ces maïdate prendront fin le 26ème jour du mois de Ramadhan.

M. A. Tadjer