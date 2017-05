Un dépotoir à proximité du cimetière chrétien

Par DDK | Il ya 56 minutes | 83 lecture(s)

Bien que l'APC ait placé un bac à ordures métallique juste devant le service d'inspection de daïra et à proximité du cimetière chrétien, l'on assiste quotidiennement à la formation d'un dépotoir d'immondices de tous genres sur les lieux.

«Nous jetons nos ordures dans le bac à ordures. Nous ne savons pas qui jette ses déchets pêle-mêle», déclare un riverain. Pour cet interlocuteur, ces ordures ne peuvent venir que d'ailleurs, sachant que le camion de ramassage des ordures passe quotidiennement. «Il faudrait que les agents de la voirie fassent une ronde sur les lieux pour surprendre les personnes qui jettent les ordures anarchiquement», propose la même personne. Les riverains s'inquiètent notamment en cette période de grandes chaleurs. «En plus des mauvaises odeurs, les moustiques se prolifèrent de jour en jour. Nous ne savons pas à qui nous adresser», conclut notre interlocuteur. Les habitants des logements de fonction de cette inspection interpellent les responsables locaux à ce sujet. Il est à noter que cet accès, qui mène à l'ex-domaine agricole Aissat Idir, est jonché de canettes, sachets et autres bouteilles en plastique, en sus de sacs de plâtre, gravats et autres déchets lourds déposés le long du mur de l’enceinte du lycée Ali Mellah. En tout cas, cet accès nécessite une grande opération de nettoyage, d'autant qu'il est fréquenté par les résidents de la cité Mohamed Belaouche qui l'utilisent comme un raccourci, pour se rendre à l'agence postale et la mosquée Errahma. Si l'APC déploie ses moyens pour éradiquer toutes ces décharges sauvages improvisées ici et là, il n'en est pas de même pour des citoyens insoucieux de ce qui se passe au tour d'eux. «Nombre de citoyens manquent de civisme, sinon comment jeter des ordures n'importe où, alors que des bacs sont placés pratiquement dans tous les quartiers et les cités ?", s’interroge un passant observant les monticules de déchets qui ne font que grossir.

Amar Ouramdane