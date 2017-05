Un mort dans un accident sur l’autoroute Est-ouest

Par DDK | Il ya 55 minutes | 83 lecture(s)

Une personne a trouvé la mort, avant-hier, sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la ville de Bouira, suite à un accident de la circulation survenu juste avant l’heure de la rupture du jeûne.

Selon nos informations, une voiture touristique du type Chery QQ a violemment percuté un camion de grand tonnage. La malheureuse conductrice est morte sur le coup et les éléments de la protection civile n’ont pu que constater son décès. Elle a été évacuée vers la morgue de l’EPH Mohammed Boudiaf de Bouira et une enquête a été ouverte par les services de sécurité, pour déterminer les causes exactes de ce drame.

O. K.