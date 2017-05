La fibre optique arrive !

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Le raccordement au réseau de la fibre optique de la cité 166 logements LSP, sise au lieu-dit Tirmitine n'Boghni, et des logements sociaux d'Ichiouache, à quelque trois kilomètres du centre-ville, est en cours.

Le poste Msan et les canalisations ont déjà été réalisés, avons-nous constaté sur les lieux. «C'est un réseau qui touchera plus de 400 logements éparpillés sur toute la zone. Nous attendons maintenant les équipements à l’intérieur des immeubles», nous expliquera un membre du collectif des résidents de la cité. Selon une source proche du projet, cette commodité ne tardera pas à arriver dans cette zone. Par ailleurs, si Internet est en voie d’arriver dans leurs foyers, les résidents souhaiteraient également que les travaux d'aménagement de leur quartier, déjà engagés, soient repris pour améliorer leur cadre de vie. «Ils ont posé des bordures sur toute la longueur de l'évitement qui relie le CW128 à la RN30. Mais les travaux ont très vite été abandonnés, depuis belle lurette déjà», ajoute un autre intervenant. Ces résidents se plaignent également du manque d'éclairage public. «C'est une zone mal éclairée, bien qu’elle regroupe des centaines de logements. Un réseau a été réalisé depuis près de sept mois, mais il n'a jamais été mis en service. Pourtant, Dieu sait que ça urge», enchaîne un autre intervenant. «Ce qui est navrant, c’est que les installations commencent à rouiller. Certains poteaux électriques sont carrément à terre. C’est à cause d’accidents de voitures qui leur sont rentrées dedans, en toute impunité, tant la zone est en retrait par rapport au centre-ville», nous dira encore un autre habitant. Les résidents interpellent les autorités et les exhortent à prendre en charge ces deux doléances.

Amar Ouramdane