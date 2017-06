Ça grouille à l’ex-gare routière de Tizi...

Par DDK | Il ya 1 heure | 178 lecture(s)

Le marché spécial-Ramadhan, installé dans l'ex-gare routière de la ville de Tizi-Ouzou, a été ouvert avant-hier.

Pas moins de 53 opérateurs, entre producteurs, importateurs et détaillants, y activent. Les lieux grouillent déjà de monde. Ce marché est organisé, chaque année, par la direction du commerce au profit des habitants de la wilaya. Sur les lieux, on a constaté que des différents produits sont proposés aux clients. L’étage est réservé pour l’habillement, la confiserie et les articles de ménage. Tandis qu’au Rez-de-chaussée, on trouve les produits frais, tel que les fruits et légumes, les produits laitiers et autres produits alimentaires de large consommation. Côté prix, c’est très abordable, les produits étant directement vendus du producteur au consommateur. C'est d'ailleurs l'objectif principal de l'organisation de ce genre de marchés. Des producteurs et des grossistes sont sollicités, avec consigne de pratiquer des prix acceptables pour les ménages dont le budget est mis à mal par la hausse subite et irraisonnée des prix, constatée à l’occasion de cet événement religieux. Des fidèles de ce marché étaient déjà sur les lieux pour s’approvisionner de produits frais. Les habitants de la ville des genêts accueillent chaque année avec soulagement l’ouverture de ce marché, ne disposant par ailleurs que d’un seul marché, celui du centre-ville, qui ne répond plus à la forte demande des citoyens.

Nadia Rahab