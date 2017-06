«Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas !»

Par DDK | Il ya 31 minutes | 90 lecture(s)

Le wali de Bouira a effectué, durant l’après-midi de mercredi dernier, une visite inopinée au niveau du restaurant Iftar, à Aïn-Bessem, à l’ouest de la wilaya de Bouira.

M. Chérifi, qui s’est longuement entretenu avec les bénévoles du croissant rouge algérien (CRA), qui prennent en charge la gestion de ce restaurant, s’est aussi enquis de conditions de préparation des repas et de la qualité du service, au sein de ce restaurant financé grâce à l’apport de l’APC d’Aïn-Bessem et aussi des bienfaiteurs. Selon les explications du responsable local du CRA, M. Ziane Ahmed, le restaurant propose des repas variés et de qualité. Pas moins de 300 repas sont servis quotidiennement, dont 150 à table et 150 autres à emporter. Il expliquera aussi que le restaurant prend en charge non seulement les familles démunies recensées dans cette commune, mais aussi des dizaines d’étrangers, essentiellement des réfugies subsahariens et des voyageurs de passage. Après avoir effectué une tournée à l’intérieur du restaurant, notamment la cuisine et la salle de restauration, le wali a tenu à exprimer sa satisfaction et ses encouragements pour l’effort fourni par les bénévoles du CRA. M. Chérifi rappellera aussi la disponibilité de la wilaya à combler sur son fonds d’éventuels besoins : « Si vous avez besoin d’aides, notamment financières, n’hésitez pas à nous contacter. Nous interviendrons pour vous aider», s’est-il engagé. Un bref exposé de l’activité des restaurants Iftar à travers la wilaya de Bouira a été présenté au wali par la directrice de l’action sociale (DAS), selon lequel pas moins de 26 restaurants ont été ouverts pour ce mois de Ramadhan : 16 sont gérés par des associations, deux par deux mairies et 8 par des bienfaiteurs. Plus de 17 000 plats sont servis quotidiennement au niveau de ces restaurants, dont 7 000 sur place et 10 000 à emporter.

Oussama K.