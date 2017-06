Sortie de loisirs pour les orphelins

Par DDK | Il ya 30 minutes | 71 lecture(s)

Chaque année durant le mois de Ramadan, de nombreuses initiatives s'organisent autour de l'élan de solidarité. Ainsi, l’association ‘Kafil El-Yatim’ ne déroge pas à la règle, et organisera cette semaine une opération de distribution de couffins au niveau d’El-Adjiba, une commune sise à 26 Km à l’est du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

En effet, près d’une centaine de couffins ont été répartis depuis le début du mois en cours, au profit des familles démunies de la même commune. D’après les membres de ladite association, des citoyens de plusieurs villages sont concernés par la distribution de couffins alimentaires, lesquels devraient sustenter une famille moyenne plus d’une semaine. Ils se composent essentiellement de légumes secs, huile, farine, semoule, lait en poudre et sucre. «Nous avons fait appel aux donateurs et aux commerçants en ce mois de piété et de bienfaisance. Les dons ont été à la hauteur de nos attentes», nous a répondu un membre du bureau de cette association caritative. Il faut signaler que d’autres opérations de distribution figurent sur le programme de ce mois. Ajouté à cela, l’initiative d’une opération de circoncision collective planifiée pour les derniers jours de Ramadan, comme le veut la tradition. Par ailleurs, le bureau local de ladite association compte aussi venir en aide aux élèves orphelins, en organisant des sorties de loisirs et fournir à ces enfants, dès la prochaine rentrée scolaire des vêtements et des fournitures scolaires.

Aziz C.