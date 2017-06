… Les enfants du cœur en fête à Draâ El-Mizan…

Par DDK | Il ya 25 minutes | 17 lecture(s)

À l'occasion de la journée internationale de l'enfant, le centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux de l'association "Les enfants du cœur" ont marqué l'événement.

Une exposition des travaux réalisés par cette catégorie d'enfants y était proposée. D'ailleurs, les parents venus assister à l'événement, ont bien apprécié les efforts fournis par leurs enfants et ceux de l'équipe pédagogique. Dans le hall de l’établissement, un espace de rencontre était prévu entre les éducatrices et les parents. "C'est un moment essentiel d'autant plus que nous sommes à la fin de l'année. Chaque parent doit avoir un bilan sur son enfant. On leur donne les points forts de chacun d'eux afin de les accompagner durant les vacances d'été. On leur explique aussi certaines réactions qu'ils ne comprennent pas. En fait, le diagnostic de chacun d'eux est fait. Il est temps maintenant de les prendre en charge comme il se doit pour qu'ils ne perdent pas leurs acquis. Vraiment, nous sentons déjà la séparation avec eux d'autant plus que nous sommes aux portes de la fin de l'année", dit cette éducatrice. Dans l'après-midi, les enfants se sont donné à cœur joie sous une animation musicale. Par ailleurs, il est à noter que des cadeaux symboliques leur ont été remis au terme de cette journée. Ils sont 27 enfants (8 filles et 19 garçons) pris en charge par ce centre abrité par l'école primaire "chahid Slimane Maâlemi" d'Azru N'Tamarth depuis février dernier en attendant la restauration du siège de CRA qui leur a été affecté depuis novembre 2013. "Nous sommes très contents de l'intérêt accordé pour notre centre par ces familles. Nous souhaitons que la capacité d'accueil de notre établissement soit relevée à un nombre plus important. Pour le moment, nous ne savons pas si nous allons rejoindre le siège du CRA ou peut être un autre endroit", déclare M. Hakim Chardi, en sa qualité de directeur bénévole qui au passage remercie les membres de l'association " Les enfants du cœur" aussi bien de Ain El Hammam que Draâ El-Mizan pour leurs sacrifices.

A . O.