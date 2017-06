… Clowns, théâtre et chorale à M’Kira…

Par DDK | Il ya 25 minutes | 13 lecture(s)

Dans la soirée du jeudi passé, à partir de 21h, le bureau communal de M’Kira de l’organisation nationale de la protection de l’enfance et de la jeunesse «ONPEJ» a célébré, au niveau de la bibliothèque communale de Tighilt-Bougueni, chef-lieu, la journée mondiale de l’enfance.

Aussi, les enfants, venus des différents villages, accompagnés de leurs parents ou de leurs proches un peu plus âgés ont envahi cette crête appelée «Laka» (le camp), car c’était un ancien camp militaire occupé par une compagnie de la 42ème brigade de l’artillerie, doté d’un héliport, à partir de la fin du F’tour. «Effectivement, c’est à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’enfance que nous avons organisé cette activité qui entre dans notre programme d’activités, à l’intention non seulement de nos adhérents, mais également de tous les enfants de notre commune où, justement, en ce mois de ramadhan, il ne se passe absolument rien et les veillées sont très moroses», confie le président dudit bureau local de l’ONPEJ, en l’occurrence M. Abdelkader Rahal. Aussi, un riche programme a été préparé durant toute cette veillée ramadhanesque par les adhérents de la section locale de M’Kira. «Pour cette célébration nous avons convié deux clowns à savoir Zerrouki et Ziane pour animer cette soirée qui comprendra deux pièces de théâtres, de la musique et des chorales sous la direction de M. Achour Zaibit», ajoute t-il. Par ailleurs, M.Rahal Abdelkader, responsable de l’ONPEJ au niveau de M’Kira informe que durant tous les week-ends de ce mois de ramadhan seront organisées des soirées, et que le 15 juin prochain sera rendu un hommage à feu le professeur Mahfoud Boucebci, psychiatre de renommée internationale, assassiné le 15 juin 1993, par des terroristes, devant son service à l’hôpital Drid Hocine, de Kouba (Alger). La Famille Boucebci, est originaire du village Talazizt de M’Kira.

Essaid Mouas