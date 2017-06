… Et kermesse et magie à Aghribs

Par DDK | Il ya 25 minutes | 14 lecture(s)

À l’occasion de la journée internationale de l’enfant, qui coïncide avec le 1er juin de chaque année, l’association culturelle Araw n’Tleli, nouvellement créée, et l’association Hnifa ont pris la louable initiative d’organiser une soirée d’animation en l’honneur des bambins de la région.

Ainsi, c’était à Agni Oucherki, devant le siège de l’APC, qu’il a été donné rendez-vous aux enfants des différents villages de la localité et leurs parents, pour s’offrir un moment de divertissement durant ces soirées ramadanesques, où, faut-il le noter, l’animation se faisait rare les années précédentes dans cette nouvelle ville d’Agni Oucherki. Au programme, une kermesse juste après la cérémonie d’ouverture, suivie d’un spectacle de magie. Les organisateurs de cette animation culturelle ont aussi invité un artiste comédien, en l’occurrence Tayeb Bouamar, lequel a assuré diverses animations, sketchs, blagues, performances théâtrales… qui n’ont pas manqué d’égayer et de divertir l’assistance, avec ces mises en scène dignes de grands comédiens. «Par ce genre d’actions, nous voulons partager ces moments avec les petits enfants et leurs familles pour lier des relations, et ancrer, dans l’esprit de chaque enfant, l’amour du vivre ensemble et l’accompagnement des gens se trouvant en difficulté», dira un des organisateurs. À signaler, pour la fin, que les deux associations comptent organiser un gala de solidarité les prochains jours, au profit de la chanteuse Louiza, atteinte d’une maladie qui nécessite une prise en charge à l’étranger.

A Iber.