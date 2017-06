Ça continue à Akbou…

Par DDK | Il ya 25 minutes | 13 lecture(s)

Les enfants de la commune d'Akbou, située à 60 km de Béjaïa, sont gâtés. Tout un programme sur plusieurs jours a été préparé pour célébrer l’enfance.

En effet, la dynamique association "Etoile culturelle", en collaboration avec le CIAJ (centre d'information et d'écoute de jeunes de Sidi Ali), basés tous deux dans la ville d'Akbou, a initié tout un programme ludique et de distraction au profit des enfants de la localité, et ce, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'enfant. À cet effet, une caravane intitulée "des jeux et des rêves" a, d'ores et déjà, entamé son "périple" le 1er juin dernier et ce jusqu'au 15 du même mois, pour aller se produire dans les écoles primaires de la ville d'Akbou et de celles situées dans certains villages de la commune. Ainsi, pas moins de quatre écoles seront visitées par cette caravane, pour enchanter les quelques 3000 élèves qui sont scolarisés dans les écoles primaires de Guendouza, Biziou, Sidi Ali et Fethoune. Au menu, plusieurs activités sont proposées aux chérubins : Des kermesses, des jeux, des casse-têtes ainsi que des spectacles de clown sont au menu de cette caravane. Le premier jour de la manifestation s'est déroulé à l'école primaire de Guendouza, un quartier périphérique de la ville d'Akbou, où les élèves de cet établissement scolaire ont été agréablement surpris par les activités animées par les initiateurs de cet événement, ainsi que par les enfants du centre d’information et d'écoute de jeunes de Sidi Ali. Beaucoup de joie et de liesse ont caractérisé cette première journée, qui s'est déroulée le 1er juin dernier dans une ambiance bon enfant, où les élèves se sont dépensés dans une atmosphère joviale, et ce en présence de leurs parents et du personnel éducatif.

S. Y.