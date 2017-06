Journées de lecture à Bordj-Moussa

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Dans le cadre des journées portes-ouvertes sur le musée Bordj Moussa, sous le parrainage de M. Hatab, wali de la Wilaya de Béjaïa, l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, la bibliothèque principale de la lecture publique de la wilaya de Béjaïa et l'Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel de la ville de Bejaïa organisent des journées de lecture au niveau du musée Bordj Moussa, au profit des enfants.

Cette manifestation se déroulera les 11, 12 et 13 mai 2017. Le programme de cette initiative comprendra des ateliers de lecture, des concours et d'autres surprises, pour les enfants qui seront certainement nombreux à ce rendez-vous. Par ailleurs, l’association ARDH vient de célébrer sa première promo des «mini Ardhiens, écolo du futur, saison 2017». La cérémonie a eu lieu dans l'un des endroits historiques les plus renommés de la région, à savoir Bordj Moussa. Différents jeux étaient au programme, dont le lancer d’anneaux, le tri sélectif des déchets et un quiz écolo. «Nous étions aussi honorés par la présence des parents que nous remercions énormément pour le soutien qu'ils ont montré à leurs enfants», dira un organisateur. En outre, le partenaire d’Ardh, en l’occurrence l’Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la Ville de Béjaïa, a ouvert un stand de lecture en plein air.

T Mustapha.