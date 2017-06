Le réseau routier a la part du lion

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Pour cette année, l'APC consacre tout l'argent obtenu dans le cadre des PCD (tranche ordinaire et tranche complémentaire) aux opérations de revêtement des routes.

«Concernant les opérations inscrites dans les PCD 2017, elles sont toutes lancées et certaines d'entre elles ne tarderont pas à être clôturées, alors que pour les PCD complémentaires, nous sommes au stade des consultations. Nous avons aussi trois assainissements à concrétiser en plus des travaux publics", confiera d'emblée M. Merzouk Haddadi, en sa qualité de maire. Il ajoutera qu'en plus des 32 millions des PCD (les deux tranches), l'APC a bénéficié d'une cagnotte dans le volet des fonds communs des collectivités locales (FCCL). Même cet argent, dira-t-il, est consacré à l'amélioration du réseau routier. «Nous avons au total cinq projets», enchaînera-t-il. Notre interlocuteur évoquera, en premier lieu, la route allant de Tighilt Naâmar Aïssa, desservant les villages Bouhoukal et Igherviène, sur mille huit cents mètres, qui sera revêtue en béton bitumineux. «Cette opération est en cours», précise-t-il. Il citera, ensuite, le chemin menant vers Ifarhatène, en tri-couches sur mille mètres linéaires. «Avant cette opération, cet accès a subi tout un élargissement», soulignera le maire. Continuant son listing, il signalera qu'à Tizi-Ameur, la route attend le revêtement en tri-couches sur mille quatre cents mètres linéaires. «Nous avons aussi trois opérations. Il s'agit du revêtement en tapis du chemin desservant Bouakache sur neuf cents mètres linéaires, un chemin de deux cents mètres à El Mechemel en tri-couches et la route menant vers Dellil», ajoutera-t-il. Pour le premier responsable de l'APC, durant son mandat, le réseau routier s’est taillé la part du lion dans pratiquement tous les PCD et les PSD. «On peut dire, au bout du compte, que notre réseau routier a été rénové à plus de 90%, grâce aux efforts déployés par tous les services et aux projets inscrits dans le sectoriel. La route Boumahni vers le chef-lieu communal, en passant par El Mechemel, la route reliant le chef-lieu au CW4, vers Bounouh en passant par les Lamrani qui était à l'abandon pendant des années, et tous les accès vers les quartiers du chef-lieu ont tous subi des opérations de réfection (…), en sus de tous les projets à l'intérieur de nos villages. Ce sont des défis relevés», conclura le P/APC.

Amar Ouramdane