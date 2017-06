Un homme de 56 ans disparu depuis 15 jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Un homme âgé de 56 ans, nommé Laïz Mohand, est porté disparu à M’Chedallah depuis 15 jours. Selon les membres de sa famille, il a quitté le domicile familial, sis à Vou Aklane, le 23 mai écoulé et n'a plus donné signe de vie depuis.

Célibataire de son état et présentant des déficiences mentales, cet homme, bien connu dans la région, vit avec son père très âgé. Il aurait subitement et sans aucune raison disparu, selon ses proches, qui précisent qu’il aurait été aperçu mercredi passé près de Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou) et aurait été présenté aux éléments de la gendarmerie nationale qui interviennent au niveau du barrage fixe de cette localité. N'ayant aucun papier sur lui pour son identification, le malheureux aurait été relâche et a disparu de nouveau. A noter que le comité des sages de son village a organisé des caravanes de recherche avec la mobilisation de tous les villageois qui procèdent, en parallèle, à l'affichage, dans les villes et villages, d'un avis de recherche comportant sa photo et le numéro de téléphone de ses proches, dans l’espoir de le retrouver. À rappeler, par ailleurs, qu'une jeune femme de 32 ans, nommée Kerrouche Nacera, résidant au village Ath Vouali dans la commune d'Ath Mansour, a également été portée disparue, depuis le 19 mai écoulé. Malgré toutes les campagnes de recherche effectuées jusque-là par les villageois, elle n'a toujours pas été retrouvée.

Oulaid Soualah